Макрона в Нью-Йорке остановила полиция из-за кортежа Трампа

Макрона в Нью-Йорке остановила полиция из-за кортежа Трампа2
- 23.09.2025, 21:16
Президент Франции не растерялся и позвонил американскому коллеге.
Президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке остановила полиция, когда он возвращался в посольство после выступления на Генассамблее ООН.
Оказалось, что улица перекрыта для кортежа президента США Дональда Трампа.
Макрон не растерялся и позвонил президенту США. «Угадай, что? Я тут жду на улице, потому что все заблокировано из-за тебя», - сказал он по телефону.