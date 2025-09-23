закрыть
Макрона в Нью-Йорке остановила полиция из-за кортежа Трампа

2
  • 23.09.2025, 21:16
  • 1,512
Макрона в Нью-Йорке остановила полиция из-за кортежа Трампа

Президент Франции не растерялся и позвонил американскому коллеге.

Президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке остановила полиция, когда он возвращался в посольство после выступления на Генассамблее ООН.

Оказалось, что улица перекрыта для кортежа президента США Дональда Трампа.

Макрон не растерялся и позвонил президенту США. «Угадай, что? Я тут жду на улице, потому что все заблокировано из-за тебя», - сказал он по телефону.

