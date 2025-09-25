Россия на пороге топливного кризиса

Россия на пороге топливного кризиса1
- Андрей Нечаев
- 25.09.2025, 10:28
Введут талоны?
Дефицит бензина отмечается в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и ряде других областей и на всем Дальнем Востоке, где АЗС уже ограничивают продажу бензина или торгуют только соляркой.
Основная причина кризиса — серия атак украинских дронов на российские НПЗ, которые привели к потере до 20% перерабатывающих мощностей.
В правительстве рассматривают варианты рационирования потребления топлива, включая возврат талонной системы.
Андрей Нечаев, Telegram