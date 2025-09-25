Россия на пороге топливного кризиса 1 Андрей Нечаев

25.09.2025, 10:28

1,094

Введут талоны?

Дефицит бензина отмечается в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и ряде других областей и на всем Дальнем Востоке, где АЗС уже ограничивают продажу бензина или торгуют только соляркой.

Основная причина кризиса — серия атак украинских дронов на российские НПЗ, которые привели к потере до 20% перерабатывающих мощностей.

В правительстве рассматривают варианты рационирования потребления топлива, включая возврат талонной системы.

Андрей Нечаев, Telegram

