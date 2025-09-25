закрыть
25 сентября 2025, четверг, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия на пороге топливного кризиса

1
  • Андрей Нечаев
  • 25.09.2025, 10:28
  • 1,094
Россия на пороге топливного кризиса

Введут талоны?

Дефицит бензина отмечается в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и ряде других областей и на всем Дальнем Востоке, где АЗС уже ограничивают продажу бензина или торгуют только соляркой.

Основная причина кризиса — серия атак украинских дронов на российские НПЗ, которые привели к потере до 20% перерабатывающих мощностей.

В правительстве рассматривают варианты рационирования потребления топлива, включая возврат талонной системы.

Андрей Нечаев, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников