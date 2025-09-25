закрыть
С 1 октября в Беларуси снова вырастут цены на сигареты

  • 25.09.2025, 11:32
Какие марки подорожают.

Министерство по налогам и сборам опубликовало новые максимальные розничные цены на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 октября.

Среди продукции ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 10 копеек поднимутся цены на Dove CLICK PURPLE MOON и Dove CLICK TROPICAL SUN – в октябре они будут стоить 4,30 рубля за пачку.

Фабрика также начнет выпускать новые марки:

Корона и Корона голубая – по 4,20 рубля,

Корона голубая Super Slims и Корона стиль – по 4 рубля.

У ООО «Табак-Инвест» вырастет цена на:

Корона стиль – до 4 рублей (+15 копеек),

Корона голубая Super Slims – до 4 рублей (+35 копеек).

Кроме того, в продаже появятся импортные сигареты CHAPMAN Компакт Фьюжн Флэр, которые будут стоить 8,20 рубля за пачку.

