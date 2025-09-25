Экс-президент Франции Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы

Экс-президент Франции Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы5
Его президентскую кампанию финансировал ливийский диктатор Каддафи.
Бывший президент Франции Николя Саркози оправдан по обвинениям в коррупции, но признан виновным в участии в преступном сообществе, связанном с незаконным финансированием его президентской кампании 2007 года от ливийского диктатора Муаммара Каддафи, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org). Его приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой.
Суд установил, что Саркози позволил своим «приближенным» и «неофициальным посредникам» пытаться «получить или попытаться получить финансовую поддержку для его кампании» в период с 2005 по 2007 год. В эти действия входили встречи с официальными представителями Каддафи и организация переводов государственных средств.
Николя Саркози приговорен к пяти годам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора. Суд также назначил Николя Саркози штраф в размере 100 000 евро, лишение гражданских, гражданско-правовых прав на пять лет, а также пятилетнюю недопустимость занимать выборные должности.
Бывший президент неоднократно заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой кампании дискредитации, организованной союзниками Каддафи после того, как Саркози возглавил усилия НАТО по свержению ливийского лидера в 2011 году.
После ухода с поста консервативный политик неоднократно сталкивался с правовыми проблемами, в том числе по делу о коррупции, по которому он был признан виновным и исчерпал все возможности обжалования. При этом дело о ливийском финансировании содержало более тяжёлые обвинения и грозило более серьёзными последствиями.
Саркози судили вместе с 12 другими обвиняемыми, лишь трое из них были полностью оправданы.