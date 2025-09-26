Трамп: Я очень недоволен тем, что делает Путин

Трамп: Я очень недоволен тем, что делает Путин3
- 26.09.2025, 8:28
- 1,576
Президент США отметил, что экономика России «катится к черту».
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Путина и констатировал падение экономики России.
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп выразил свое недовольство тем, что делает Россия и тем, что делает ее президент Владимир Путин.
«Людей убивают без всякой причины. Их экономика катится к черту. Они бомбардируют все», - сказал он.
Также президент США констатировал, что российские войска захватывают очень мало территории, «если вообще завоевывают».
«На самом деле, они теряют некоторые территории. Поэтому я думаю, что это очень плохо влияет на репутацию России. Эта война должна была бы закончиться. Если бы это была наша война, мы бы закончили ее за одну неделю», - подчеркнул он.