Трамп: Я очень недоволен тем, что делает Путин

26.09.2025, 8:28

1,576

Президент США отметил, что экономика России «катится к черту».

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями Путина и констатировал падение экономики России.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп выразил свое недовольство тем, что делает Россия и тем, что делает ее президент Владимир Путин.

«Людей убивают без всякой причины. Их экономика катится к черту. Они бомбардируют все», - сказал он.

Также президент США констатировал, что российские войска захватывают очень мало территории, «если вообще завоевывают».

«На самом деле, они теряют некоторые территории. Поэтому я думаю, что это очень плохо влияет на репутацию России. Эта война должна была бы закончиться. Если бы это была наша война, мы бы закончили ее за одну неделю», - подчеркнул он.

