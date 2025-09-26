закрыть
26 сентября 2025, пятница, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

С арсеналов Гомельской области вывозят боеприпасы в РФ

3
  • 26.09.2025, 11:35
  • 2,890
С арсеналов Гомельской области вывозят боеприпасы в РФ

Арсеналы Гомельщины остаются донорами для российской армии.

Вскоре после появления информации о том, что из России в Беларусь осуществлен ввоз крупной партии боеприпасов, выяснилось, что в те же даты происходил и обратный процесс, пишет «Флагшток».

Одновременно с ввозом в Беларусь значительного объёма взрывчатых материалов (ВМ), в период с 1 по 17 сентября 2025 года со станций РЖД оформлен и выполнен подсыл порожних вагонов в адрес арсеналов Министерства обороны РБ под погрузку взрывчатых материалов (боеприпасов) с последующей отправкой в Россию для нужд Министерства обороны РФ.

Об этом сообщило «Сообщество железнодорожников Беларуси» и уточнило, что собственник и отправитель порожних вагонов — АО «Федеральная грузовая компания». Получатели — арсеналы, склады и базы боеприпасов МО РБ в том числе в Гомельской области.

В частности, это станция Добруш (Гомельское отделение БЖД), куда в адрес 43-го арсенала ракет и боеприпасов (В/Ч 11724) со станций Московской и Северной ЖД было отправлено 17 порожних вагонов, из них 10 полувагонов и 7 крытых вагонов.

На станцию Центролит в Гомеле в адрес 1393-го артиллерийского склада боеприпасов (В/Ч 52208) со станций Московской ЖД был отправлен 21 порожний вагон, из них 16 крытых вагонов и 5 полувагонов.

По предварительным данным, подача порожних вагонов под снаряды и их погрузка продолжаются. Так, например, 25 сентября на станции Прибор в Гомельском районе была зафиксирована ещё одна группа из 10 крытых вагонов собственности АО «ФГК». К станции Прибор непосредственно примыкает подъездной путь к 1393-му артиллерийскому складу боеприпасов (В/Ч 52208).

В публикации отмечается, что на указанных арсеналах и базах хранится и обслуживается (по профилю и открытым данным):

— 43-й арсенал ракет и боеприпасов (Добруш, В/Ч 11724) — широкая номенклатура артиллерийских, стрелковых и ракетных боеприпасов (в т.ч. ракетная номенклатура РСЗО/ТУК, комплектующие), пороха/пиротехнические составы, элементы боеприпасов (взрыватели, тара, укупорка). Отмечаются работы по официальной утилизации и обслуживанию тары. Также относится к числу крупных универсальных площадок. Класс опасности ООН: 1.1–1.3.

— 1393-й артиллерийский склад боеприпасов (Центролит/Прибор, В/Ч 52208) — хранение артиллерийских/стрелковых боеприпасов и ракетной номенклатуры в ТУК (по косвенным признакам), порохов/ВВ и элементов боеприпасов; снабжение частей региона. Класс опасности ООН: 1.1–1.3.

С этих и других арсеналов, баз и складов ранее — в 2022–2023 годах — уже осуществлялся массовый вывоз боеприпасов для нужд армии России.

По данным «Сообщества железнодорожников Беларуси», всего на протяжении сентября 2025 года уже было подано под погрузку минимум 66 вагонов: 30 полувагонов и 36 крытых.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров