Путин и Лукашенко через 3,5 часа переговоров прошли в кабинет диктатора РФ 7 26.09.2025, 18:02

4,230

Белорусский узурпатор прибыл в Москву 25 сентября.

Встреча диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже три часа сорок минут и еще не закончилась. Диктаторы продолжили общение в кабинете Путина.

«Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там», — говорится в сообщении.

После переговоров в формате «один на один» в Кремле у диктаторов Беларуси и России состоялся рабочий завтрак. Согласно опубликованному меню, Путин угощал Лукашенко белковым омлетом, зеленой гречкой с авокадо и яйцом, а также творожной запеканкой с изюмом и клубникой.

