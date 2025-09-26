закрыть
26 сентября 2025, пятница
Путин и Лукашенко через 3,5 часа переговоров прошли в кабинет диктатора РФ

  • 26.09.2025, 18:02
Путин и Лукашенко через 3,5 часа переговоров прошли в кабинет диктатора РФ

Белорусский узурпатор прибыл в Москву 25 сентября.

Встреча диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается уже три часа сорок минут и еще не закончилась. Диктаторы продолжили общение в кабинете Путина.

«Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там», — говорится в сообщении.

После переговоров в формате «один на один» в Кремле у диктаторов Беларуси и России состоялся рабочий завтрак. Согласно опубликованному меню, Путин угощал Лукашенко белковым омлетом, зеленой гречкой с авокадо и яйцом, а также творожной запеканкой с изюмом и клубникой.

