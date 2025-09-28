закрыть
Глава МИД Румынии на Генассамблее ООН осудила вмешательство РФ в парламентские выборы в Молдове

  • 28.09.2025, 19:15
Политик выразила солидарность со страной.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою выступила 28 сентября на Генассамблее ООН, осудив «злонамеренное внешнее вмешательство, организованное Российской Федерацией в беспрецедентных масштабах» на парламентских выборах в Молдове. Министр также выразила солидарность с Молдовой, передает digi24.ro.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Цою выразила тревогу по поводу ситуации в Молдове, где сегодня проходят парламентские выборы.

«Мы осудили кампанию дезинформации и злонамеренное внешнее вмешательство, организованное Российской Федерацией в беспрецедентных масштабах с явной целью подорвать суверенное право граждан Молдовы самостоятельно определять свою судьбу», — подчеркнула она, добавив, что Румыния поддерживает Молдову и ее суверенитет.

Сегодня, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы. В гонке участвуют 23 избирательных конкурента: 15 партий, 4 избирательных блока и 4 независимых кандидата. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие не менее 30% избирателей. Для прохождения в парламент партиям нужно набрать не менее 5%, блокам — 7%, независимым кандидатам — 2%.

