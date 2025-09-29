Представитель Трампа высказался о возможном освобождении Беляцкого 29.09.2025, 3:55

Это может произойти очень скоро.

Представитель президента США Джон Коул заявил, что лично занимается вопросом освобождения белорусского политзаключенного, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого. По его словам, это может произойти очень скоро.

25 сентября, в день рождения Алеся Беляцкого, Народное антикризисное управление (НАУ) опубликовало посвященный ему пост в Х.

«Сегодня исполняется 63 года лауреату Нобелевской премии мира, основателю правозащитного центра «Весна», политзаключенному Алесю Беляцкому. Уже пять лет он находится за решеткой, где он недавно перенес операцию. Крайне важно добиться освобождения Алеся и всех беларусских политзаключенных — более 1200 человек», — написало НАУ.

Спустя несколько дней представитель президента США Джон Коул ответил на этот пост словами I’m on it («Я уже занимаюсь этим»).

В комментариях его спросили, «когда это (освобождение Беляцкого. — Прим. ред.) может произойти».

«Очень скоро», — ответил Коул.

Напомним, председателя белорусского правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого 3 марта 2023 года приговорили к десяти годам колонии. Полугодом ранее, в октябре 2022-го, он получил Нобелевскую премию мира.

11 сентября спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул встречался с Александром Лукашенко. После этого стало известно об освобождении 52 заключенных в Беларуси, в том числе 14 иностранцев.

