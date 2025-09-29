Большое облегчение для ЕС: ключевая страна отвернулась от РФ 29.09.2025, 15:33

Молдова выбрала Европу.

Парламентские выборы в Молдове, проходившие в условиях опасений масштабного вмешательства России, завершились убедительной победой проевропейской Партии действия и солидарности (PAS), возглавляемой президентом Майей Санду, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

По итогам подсчета почти всех голосов, PAS получила 50,1% и обеспечила себе большинство — около 55 мандатов из 101. Это позволит партии сформировать правительство самостоятельно, без коалиционных союзов. Главный соперник — пророссийский Патриотический блок — набрал лишь 24,2%.

Президент Санду ранее предупреждала о попытках Москвы дестабилизировать страну. Лидер PAS Игорь Гросу заявил, что «Россия бросила в эти выборы все, что могла». Сообщалось о кибератаках на избирательную инфраструктуру, угрозах терактов и масштабной кампании дезинформации. Пророссийские силы распространяли фейковые видео о президенте, а также обвиняли власти в фальсификациях.

Игорь Додон, бывший президент и лидер Патриотического блока, уже призвал сторонников к протестам в Кишиневе. Тем временем молдавские власти заверили, что система была готова к атакам и координировала действия с международными партнерами.

ЕС приветствовал итоги голосования. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала: «Молдова вновь доказала свою решимость. Вы сделали выбор: Европа, демократия, свобода. Мы будем рядом на этом пути».

Таким образом, выборы стали фактически референдумом о будущем страны — в Европе или в России. Несмотря на давление Москвы, большинство молдаван сделали ставку на европейский курс и дальнейшую интеграцию в ЕС.

