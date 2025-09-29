Foreign Policy: Европа охотится за замороженными российскими активами 1 29.09.2025, 16:41

Средства используют для помощи Украине.

Европа меняет подход к поддержке Киева. Германия впервые призвала к масштабной мобилизации замороженных российских активов для финансирования Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил направить около 140 млрд евро исключительно на закупку вооружений для ВСУ, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

С начала войны в Европе и США были заморожены российские активы на сумму почти 200 млрд евро, но вопрос их использования вызывал юридические и политические споры, особенно во Франции и Бельгии. Теперь, на фоне снижения вовлеченности США и заявления президента США Дональда Трампа о сворачивании поддержки Украины, Брюссель и Берлин демонстрируют готовность действовать решительнее.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: «Это войну развязала Россия, и именно агрессор должен за нее платить». По ее словам, новая схема позволит покрыть расходы Украины не за счет европейских налогоплательщиков, а за счет российских средств.

Обсуждают такие варианты как выпуск долговых обязательств ЕС под залог российских активов или передачу Украине процентов, накопленных от этих средств. Таким образом, сами активы останутся замороженными, но деньги будут использованы для финансирования обороны и восстановления Украины.

Мерц настаивает, что средства должны идти исключительно на оружие, тогда как Еврокомиссия предлагает распределить их шире — на оборону, реконструкцию и социальные нужды. Окончательные решения могут быть приняты на саммите ЕС в Дании на этой неделе.

Россия в ответ пригрозила «последствиями» в случае конфискации или активного использования ее средств. Однако европейские эксперты уверены, что Москва, развязав агрессивную войну, лишилась правовой защиты своих активов.

Таким образом, Евросоюз готов не только ужесточать санкции, но и впервые использовать российские деньги как главный источник финансирования войны Украины за выживание.

