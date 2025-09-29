В минском супермаркете собралась огромная очередь за некогда дефицитным товаром 1 29.09.2025, 16:48

2,204

Видеофакт.

В минском супермаркете «Грин» собралась огромная очередь за картофелем, который продавали по 69 копеек за килограмм. Видео об этом опубликовал в TikTok блогер, пишет «Зеркало».

— Глянь, какая в «Грине» очередь за картошкой километровая. Так и хочется закричать: «Да начнутся «Голодные игры», — отметил автор ролика.

Блогер добавил, что «от такого ажиотажа» кассирша супермаркета «была в шоке».

В ролике можно заметить людей, которые выстроились с тележками к поддонам с акционным картофелем.

— Никогда в такой очереди не стоял за картошкой, но придется постоять. Вот что значит картофель по 60 копеек. Ажиотаж, — отметил автор видео.

Тиктокер поделился, что он успел приобрести товар по привлекательной цене. Но не всем в тот день повезло уйти домой с дешевым картофелем:

— Уже началась война за последние мешки, — рассказал автор ролика, показав пустые поддоны.

Когда оказалось, что товар весь распродали, одна из клиенток стала возмущаться.

— Пишите жалобу, — ответила ей кассир.

— Нам сказал человек, что картошка есть. Со склада, — парировала покупательница.

— Картошки нету! — повторила сотрудница «Грин».

Два видео об очередях за картофелем в «Грине» собрали почти миллион просмотров и сотни комментариев. Одни пользователи обсуждали, сколько нужно картофеля на год среднестатистической белорусской семье, другие убеждали, что на рынке килограмм клубня не намного дороже. Некоторые подписчики с удовлетворением отмечали, что не зря в этом сезоне «свою накопали».

«А без картошки жизнь не мила?» — поинтересовался Илья Макеев.

«А потом по зиме половину выкинут, так как хранить нормально негде», — взгрустнул Серж.

«Уже который год покупаю по мере необходимости, а не складирую по 69 копеек», — поделился другой подписчик.

«Съездите в любой райцентр Минской области. Там каждые выходные голодные игры», — отметил еще один пользователь.

Напомним, 12 июля Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который вводит административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.

Причиной стала ситуация с картофелем — на дефицит продукта весной начали массово жаловаться белoрусы.

