закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В минском супермаркете собралась огромная очередь за некогда дефицитным товаром

1
  • 29.09.2025, 16:48
  • 2,204
В минском супермаркете собралась огромная очередь за некогда дефицитным товаром

Видеофакт.

В минском супермаркете «Грин» собралась огромная очередь за картофелем, который продавали по 69 копеек за килограмм. Видео об этом опубликовал в TikTok блогер, пишет «Зеркало».

— Глянь, какая в «Грине» очередь за картошкой километровая. Так и хочется закричать: «Да начнутся «Голодные игры», — отметил автор ролика.

Блогер добавил, что «от такого ажиотажа» кассирша супермаркета «была в шоке».

В ролике можно заметить людей, которые выстроились с тележками к поддонам с акционным картофелем.

@andrei_sibir_tiktok_hits ✅ КАРТОФЕЛЬНЫЙ БУМ В БЕЛАРУСИ 👍 #андрейсибирь #картофельныйбум #картошка #картофель #смехдослез ♬ оригинальный звук - Andrei_Sibir_TikTok_Hits

— Никогда в такой очереди не стоял за картошкой, но придется постоять. Вот что значит картофель по 60 копеек. Ажиотаж, — отметил автор видео.

Тиктокер поделился, что он успел приобрести товар по привлекательной цене. Но не всем в тот день повезло уйти домой с дешевым картофелем:

— Уже началась война за последние мешки, — рассказал автор ролика, показав пустые поддоны.

Когда оказалось, что товар весь распродали, одна из клиенток стала возмущаться.

— Пишите жалобу, — ответила ей кассир.

— Нам сказал человек, что картошка есть. Со склада, — парировала покупательница.

— Картошки нету! — повторила сотрудница «Грин».

Два видео об очередях за картофелем в «Грине» собрали почти миллион просмотров и сотни комментариев. Одни пользователи обсуждали, сколько нужно картофеля на год среднестатистической белорусской семье, другие убеждали, что на рынке килограмм клубня не намного дороже. Некоторые подписчики с удовлетворением отмечали, что не зря в этом сезоне «свою накопали».

«А без картошки жизнь не мила?» — поинтересовался Илья Макеев.

«А потом по зиме половину выкинут, так как хранить нормально негде», — взгрустнул Серж.

«Уже который год покупаю по мере необходимости, а не складирую по 69 копеек», — поделился другой подписчик.

«Съездите в любой райцентр Минской области. Там каждые выходные голодные игры», — отметил еще один пользователь.

Напомним, 12 июля Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», который вводит административную ответственность поставщиков и торговых сетей за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.

Причиной стала ситуация с картофелем — на дефицит продукта весной начали массово жаловаться белoрусы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук