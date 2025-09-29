Путин вывел Россию из Конвенции о предотвращении пыток

Путин вывел Россию из Конвенции о предотвращении пыток4
РФ катится к сталинизму.
29 сентября диктатор России Владимир Путин подписал закон о выходе РФ из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Об этом информирует сайт Кремля.
В сообщении указано, что Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколы к ней.
Пресc-служба Путина пишет, что закон был принят Государственной Думой 17 сентября и одобрен Советом Федерации РФ 24 сентября.
В Кремле также опубликовали справку, в которой попытались аргументировать выход РФ из конвенции, которую Москва подписала от имени РФ 28 февраля 1996 года и ратифицировала 28 марта 1998 года.
Якобы существуют «дискриминационные обстоятельства» в виде блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена Европейского комитета по пыткам от России, которая «не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизм».