29 сентября 2025, понедельник
Путин вывел Россию из Конвенции о предотвращении пыток

  29.09.2025
РФ катится к сталинизму.

29 сентября диктатор России Владимир Путин подписал закон о выходе РФ из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Об этом информирует сайт Кремля.

В сообщении указано, что Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколы к ней.

Пресc-служба Путина пишет, что закон был принят Государственной Думой 17 сентября и одобрен Советом Федерации РФ 24 сентября.

В Кремле также опубликовали справку, в которой попытались аргументировать выход РФ из конвенции, которую Москва подписала от имени РФ 28 февраля 1996 года и ратифицировала 28 марта 1998 года.

Якобы существуют «дискриминационные обстоятельства» в виде блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена Европейского комитета по пыткам от России, которая «не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизм».

