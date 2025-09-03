Путин и Ким попали в неловкую ситуацию после парада в Пекине

Путин и Ким попали в неловкую ситуацию после парада в Пекине2
3.09.2025
В итоге корейский диктатор уступил «старику».
Сразу же после военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, диктаторы РФ и КНДР сели в один лимузин и поехали на переговоры. Западная пресса долго ломала голову над тем, а будут ли это переговоры с трехстороннем формате с участием Си Цзиньпина, сообщает ресурс Dialog.UA.
В Сети появились кадры, как Путин и Ким не могли решить, кто же первым сядет в машину. В итоге северокорейский диктатор уступил место «старику». Встреча Путина и Кима проходит в госрезиденции КНР Дяоюйтай, которую на время визита в Пекин занимает глава РФ.