Путин и Ким попали в неловкую ситуацию после парада в Пекине 2 3.09.2025, 10:38

7,332

В итоге корейский диктатор уступил «старику».

Сразу же после военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, диктаторы РФ и КНДР сели в один лимузин и поехали на переговоры. Западная пресса долго ломала голову над тем, а будут ли это переговоры с трехстороннем формате с участием Си Цзиньпина, сообщает ресурс Dialog.UA.

В Сети появились кадры, как Путин и Ким не могли решить, кто же первым сядет в машину. В итоге северокорейский диктатор уступил место «старику». Встреча Путина и Кима проходит в госрезиденции КНР Дяоюйтай, которую на время визита в Пекин занимает глава РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com