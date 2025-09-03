закрыть
Путин и Ким попали в неловкую ситуацию после парада в Пекине

2
  • 3.09.2025, 10:38
  • 7,332
В итоге корейский диктатор уступил «старику».

Сразу же после военного парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, диктаторы РФ и КНДР сели в один лимузин и поехали на переговоры. Западная пресса долго ломала голову над тем, а будут ли это переговоры с трехстороннем формате с участием Си Цзиньпина, сообщает ресурс Dialog.UA.

В Сети появились кадры, как Путин и Ким не могли решить, кто же первым сядет в машину. В итоге северокорейский диктатор уступил место «старику». Встреча Путина и Кима проходит в госрезиденции КНР Дяоюйтай, которую на время визита в Пекин занимает глава РФ.

