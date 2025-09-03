СМИ показали, как Алиеву и Путину пришлось здороваться в Пекине 3.09.2025, 14:14

3,520

Холодная встреча.

СМИ зафиксировали, как находящиеся в Китае президент Азербайджана Ильхам Алиев и Путин здоровались. Видео публикуют в Telegram Мinval.

Лидеры прибыли утром на площадь Тяньаньмэнь в Пекине на военный парад к 80-летию окончания Второй мировой войны. До этого они оба принимали участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

На опубликованных кадрах видно, что Алиев стоит первым в ряду лидеров, которые уже приехали на парад, а Путин входит в очереди остальных. Глава Кремля подошел к азербайджанскому президенту, пожал ему руку и сразу отвернулся.

Отношения между Москвой и Баку обострились после того, как 25 декабря 2024 года российская зенитная ракета «земля – воздух» сбила самолет рейса J2-8243 вблизи Грозного (Чечня). Борт авиакомпании Azerbaijan Airlines упал 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау.

27 июня российская ФСБ провела рейды в домах азербайджанцев в Екатеринбурге и задержала около 50 человек.

Часть задержанных была отправлена под арест, в суде на них были заметны следы побоев. Позже Алиев заявил, что над погибшими мужчинами надругались после задержания, отрезав им половые органы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com