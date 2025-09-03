СМИ показали, как Алиеву и Путину пришлось здороваться в Пекине
Холодная встреча.
СМИ зафиксировали, как находящиеся в Китае президент Азербайджана Ильхам Алиев и Путин здоровались. Видео публикуют в Telegram Мinval.
Лидеры прибыли утром на площадь Тяньаньмэнь в Пекине на военный парад к 80-летию окончания Второй мировой войны. До этого они оба принимали участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
На опубликованных кадрах видно, что Алиев стоит первым в ряду лидеров, которые уже приехали на парад, а Путин входит в очереди остальных. Глава Кремля подошел к азербайджанскому президенту, пожал ему руку и сразу отвернулся.
Отношения между Москвой и Баку обострились после того, как 25 декабря 2024 года российская зенитная ракета «земля – воздух» сбила самолет рейса J2-8243 вблизи Грозного (Чечня). Борт авиакомпании Azerbaijan Airlines упал 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау.
27 июня российская ФСБ провела рейды в домах азербайджанцев в Екатеринбурге и задержала около 50 человек.
Часть задержанных была отправлена под арест, в суде на них были заметны следы побоев. Позже Алиев заявил, что над погибшими мужчинами надругались после задержания, отрезав им половые органы.