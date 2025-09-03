закрыть
По делу «Беларускага Гаюна» могут проходить до 1000 человек

1
  • 3.09.2025, 16:17
  • 1,720
По делу «Беларускага Гаюна» могут проходить до 1000 человек
Антон Мотолько

Задержания людей, высылавших информацию проекту блогера Мотолько, продолжаются.

В Беларуси продолжаются задержания по делу «Беларускага Гаюна» — проекта блогера Антона Мотолько.

Сотрудница правозащитного центра «Весна» Виктория Руденкова в разговоре с «Радыё Свабода» объясняет, что все известные правозащитникам уголовные дела в рамках дела заведены по статье 361-4 УК («содействие экстремистской деятельности»).

«Эту норму используют исключительно репрессивно: людям инкриминируют передачу фотографий или сообщений, которые не имеют признаков насилия и касаются значимой для общества информации, — уточняет правозащитница. — Такие действия являются грубым нарушением свободы выражения мнений, включая свободу получения и распространения информации. Это нарушение как собственной Конституции, так и международных обязательств Беларуси».

По словам собеседницы, на практике наказание для фигурантов «дела Гаюна» колеблется от «домашней химии» до лишения свободы в колонии. Отдельных задержанных месяцами держат под стражей.

Учитывая, что силовики имеют базу всех пользователей, которые отправляли сообщения в бот, а также многочисленные свидетельства тех, кто выходит из СИЗО или ИВС, есть действительно высокая вероятность того, что количество фигурантов «дела Гаюна» может достигать даже тысячи человек».

5 февраля 2025 года создатель «Беларускага Гаюна» Антон Мотолько сообщил о взломе чат-бота проекта и сообщил об угрозе для безопасности для тех, кто делился с Telegram-каналом информацией.

7 февраля стало известно о первых задержаниях информаторов «Беларускага Гаюна». Затем проект прекратил работу. Отметим, проект блогера Мотолько активно поддерживался офисом Светланы Тихановской.

