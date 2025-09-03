закрыть
3 сентября 2025, среда, 18:33
Путин рассказал, как обсуждал с Си вопрос продления жизни

  • 3.09.2025, 18:13
  • 1,144
Путин рассказал, как обсуждал с Си вопрос продления жизни
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Разговор 72-летних лидеров России и Китая случайно попал в официальную трансляцию.

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил обсуждение с китайским председателем Си Цзиньпином вопроса продления продолжительности жизни. Об этом он рассказал журналистам в Китае.

Журналистка спросила Путина, действительно ли он считает, что жизнь удастся продлить до 150 лет.

«А, да-да, это он, по-моему, когда мы шли на парад, председатель [Китая] об этом говорил. Ну да, эту тему в свою время господин [Сильвио] Берлускони (скончался на 87-м году жизни 12 июня 2023 года — прим.) развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <...> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сказал Путин.

Путин и Си обсудили тему продолжения жизни по дороге на военный парад в Пекине. Слова лидеров и их переводчиков случайно попали в официальную трансляцию.

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок», — сказал китайский председатель. Согласно Reuters, после ответа Путина переводчик перевел на китайский: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно будет пересаживать постоянно, и люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия». «Согласно прогнозам, в этом столетии есть шанс дожить до 150 лет», — добавил Си Цзиньпин.

Владимиру Путину и Си Цзиньпину по 72 года.

Как сообщал Charter97.org, Путин договорился с Си Цзиньпином об экспорте северных оленей в Китай. В Китае хвосты оленей используются для приготовления препаратов от болезней почек, плацента — главный ингредиент супа для потенции, а молодые рога применяют при создании препаратов, замедляющих старение и повышающих работоспособность.

Ранее английская The Times сообщала, что нетрадиционная медицина вызвала интерес Путина, и 72-летний диктатор якобы регулярно принимает ванны с экстрактом крови из пантов сибирских оленей. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет 67 лет. Принятие ванн якобы обладает омолаживающим эффектом и улучшает мужскую потенцию. В рамках процедуры рога срезают с живых животных раз в год.

О том, что окружение Путина охвачено навязчивой идеей продления жизни, со ссылкой на близкие к Кремлю источники писала «Медуза». По данным издания, в прошлом году один из чиновников из окружения президента поручил российским ученым разработать средства против старения.

