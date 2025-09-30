В Минске задержали начальника отдела крупной организации 3 30.09.2025, 10:10

Он занимал деньги у подчиненных.

По подозрению в мошенничестве задержали 33-летнего начальника отдела крупной столичной организации, сообщили в пресс-службе МВД.

О какой именно организации идет речь, силовики не уточнили.

По данным милиции, работая в должности, мужчина систематически занимал деньги у подчиненных. Нескольким из них вернул долги с процентами, благодаря чему в следующий раз получил гораздо более крупные суммы. Однако затем стал затягивать сроки возврата, несмотря на выданные расписки и угрозы рассказать его семье.

В ходе расследования была раскрыта еще одна схема обмана. Фигурант продал трем клиентам дорогостоящее оборудование в рассрочку. При этом он попросил покупателей перечислять ежемесячные взносы не на счет фирмы, а на его личную карту.

Все деньги по принципу пирамиды мужчина использовал для покрытия долгов, также вкладывал их в собственный бизнес, который прогорел. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей в эквиваленте.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

