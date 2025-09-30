закрыть
CEPA: Кремль заставляет россиян платить за войну

  • 30.09.2025, 14:44
  • 1,462
CEPA: Кремль заставляет россиян платить за войну

Бюджет России на 2026 год показывает суровую реальность

Продолжение войны потребует от граждан России платить больше за меньшее. Экономический рост замедляется, доходы государства снижаются, и Москва вынуждена прибегать к жесткой экономии, перекладывая бремя войны на население, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Рост госрасходов в первые годы конфликта стимулировал экономику и доходы граждан, однако санкции, нехватка рабочей силы и ограниченные производственные мощности вызвали инфляцию, сдерживаемую высокими процентными ставками. В результате кредитование бизнеса и населения замедлилось, а экономика, за исключением оборонного сектора, приближается к стагнации.

Прогноз на 2026 год предполагает рост ВВП всего на 1,3%, расходы бюджета составят 44,07 трлн рублей, доходы — 40,28 трлн. Разрыв в финансах будет покрываться за счет повышения налогов. Основной удар придется на потребителей. Ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а малый и средний бизнес столкнется с ужесточением налогового порога с 60 млн до 10 млн рублей в год.

Правительство оправдывает рост налогов военными нуждами. При этом расходы на оборону останутся рекордными: оборонный бюджет составит 12,93 трлн рублей, а вместе с национальной безопасностью — почти 40% федеральных расходов. Часть военных расходов будет скрыта в региональных программах, госкорпорациях и кредитах военного комплекса.

Экономика России потребляет больше, чем может себе позволить, военный сектор работает на пределе, а гражданский бизнес зажат высокими налогами и низким спросом.

Бюджет-2026 подтверждает стратегию. Долгосрочное финансирование войны будет обеспечиваться за счет налогоплательщиков, при этом военный комплекс продолжает процветать, а гражданская экономика испытывает трудности.

