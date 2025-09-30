закрыть
30 сентября 2025, вторник, 16:58
Архив новостей
FT: Китайская промышленность переживает самый длительный спад за шесть лет

  • 30.09.2025, 16:05
Экономический спад совпал с эскалацией торговой войны с США.

Промышленный сектор Китая сокращается уже шестой месяц подряд — самый продолжительный спад с 2019-го года. Согласно данным Национального бюро статистики, индекс деловой активности (PMI) в сентябре составил 49,8, оставаясь ниже ключевой отметки 50, разделяющей рост и падение, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Снижение совпало с эскалацией торговой войны с США, где пошлины президента Дональда Трампа усилили давление на азиатскую экономику. Несмотря на частичное перемирие и временное снижение тарифов, стороны так и не заключили полноценное торговое соглашение, что усиливает неопределённость для второй экономики мира.

Экономический рост Китая в последние годы сильно зависел от экспорта, тогда как четырёхлетний кризис в секторе недвижимости и слабая потребительская активность остаются серьёзными вызовами. На этом фоне Азиатский банк развития снизил прогноз роста для развивающихся экономик региона в 2025 году с 4,9% до 4,8%. Для Китая прогноз сохранён на уровне 4,7%, что ниже официальной цели Пекина — около 5%.

В августе потребительские цены упали на 0,4% в годовом выражении, а цены производителей снижаются уже 35-й месяц подряд. Банк отметил, что падение цен на продукты питания и товары, включая электромобили, продолжает усиливать дефляцию.

Власти Китая предприняли ряд мер поддержки — от снижения ипотечных ставок до программ утилизации бытовой техники. Однако аналитики предупреждают, что на фоне ослабления внутреннего спроса и сокращения экспорта, особенно в США, дальнейший рост экономики будет ограниченным.

Таким образом, Пекин сталкивается с двойным вызовом — необходимость поддерживать внутренний рынок и одновременно справляться с внешними торговыми ударами.

