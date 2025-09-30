закрыть
30 сентября 2025, вторник, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США начали «охоту» за российскими подлодками в Балтийском море

2
  • 30.09.2025, 16:29
США начали «охоту» за российскими подлодками в Балтийском море
Иллюстративное фото

Американские самолеты-разведчики P-8A Poseidon начали патрулирование у границ РФ.

США в рамках укрепления сил НАТО в Балтийском море разместили вблизи границ России самолеты-разведчики, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, а также участвовать в операциях против кораблей, пишет Newsweek. Речь идет о как минимум трех Boeing P-8A Poseidon, которые, согласно спутниковым снимкам, в конце сентября были размещены в крупнейшем аэропорту Норвегии Гардермуэн, находящемся в 48 км к северу от Осло.

28 сентября один из этих самолетов-разведчиков, по данным сервиса Flightradar24, поднялся в небо над Балтикой и несколько часов совершал круги над морскими водами неподалеку от Калининградской области, где находится один из пунктов базирования Балтийского флота России. При этом у самолета не было заявленного пункта назначения. Представитель оперативного штаба норвежских вооруженных сил подтвердил вылет нескольких самолетов из Гардермуэна для «поддержки действий союзников» на Балтике. В конце июля, как отмечает Newsweek, один P-8A Poseidon, дислоцированный на авиабазе в исландском Кефлавике, также участвовал в маневрах НАТО в Балтийском море.

В январе 2025 года Североатлантический альянс в ответ на участившиеся случаи повреждения подводных кабелей в акватории Балтийского моря объявил о запуске миссии под названием «Страж Балтики» (Baltic Sentry). Руководство миссией на себя взял главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В рамках операций Baltic Sentry в Балтийском море были переброшены несколько фрегатов и морских патрульных самолетов, а также развернуты высокотехнологичные средства, включая небольшой флот военно-морских беспилотников.

В НАТО подчеркивали, что инициатива появилась из-за «растущей обеспокоенности» по поводу возможной диверсионной активности России. В связи с этим одной из целей миссии стали эффективный контроль за критически важной подводной инфраструктурой и обеспечение оперативного реагирования в случае необходимости. После запуска миссии инциденты, связанные с повреждением инфраструктуры в Балтийском море, прекратились.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип