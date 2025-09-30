США начали «охоту» за российскими подлодками в Балтийском море 2 30.09.2025, 16:29

Американские самолеты-разведчики P-8A Poseidon начали патрулирование у границ РФ.

США в рамках укрепления сил НАТО в Балтийском море разместили вблизи границ России самолеты-разведчики, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, а также участвовать в операциях против кораблей, пишет Newsweek. Речь идет о как минимум трех Boeing P-8A Poseidon, которые, согласно спутниковым снимкам, в конце сентября были размещены в крупнейшем аэропорту Норвегии Гардермуэн, находящемся в 48 км к северу от Осло.

28 сентября один из этих самолетов-разведчиков, по данным сервиса Flightradar24, поднялся в небо над Балтикой и несколько часов совершал круги над морскими водами неподалеку от Калининградской области, где находится один из пунктов базирования Балтийского флота России. При этом у самолета не было заявленного пункта назначения. Представитель оперативного штаба норвежских вооруженных сил подтвердил вылет нескольких самолетов из Гардермуэна для «поддержки действий союзников» на Балтике. В конце июля, как отмечает Newsweek, один P-8A Poseidon, дислоцированный на авиабазе в исландском Кефлавике, также участвовал в маневрах НАТО в Балтийском море.

В январе 2025 года Североатлантический альянс в ответ на участившиеся случаи повреждения подводных кабелей в акватории Балтийского моря объявил о запуске миссии под названием «Страж Балтики» (Baltic Sentry). Руководство миссией на себя взял главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В рамках операций Baltic Sentry в Балтийском море были переброшены несколько фрегатов и морских патрульных самолетов, а также развернуты высокотехнологичные средства, включая небольшой флот военно-морских беспилотников.

В НАТО подчеркивали, что инициатива появилась из-за «растущей обеспокоенности» по поводу возможной диверсионной активности России. В связи с этим одной из целей миссии стали эффективный контроль за критически важной подводной инфраструктурой и обеспечение оперативного реагирования в случае необходимости. После запуска миссии инциденты, связанные с повреждением инфраструктуры в Балтийском море, прекратились.

