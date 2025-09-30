Четыре страны НАТО задействовали масштабный план защиты своих энергосистем 1 30.09.2025, 16:33

Особое внимание уделяется Сувалкскому коридору.

Четыре страны НАТО и ЕС — Польша, Литва, Латвия и Эстония — запускают масштабный план защиты своих энергосистем от российских дронов. В проекте стоимостью 382 млн евро предусмотрено строительство бетонных бункеров для подстанций, установка антидроновых сетей и создание резервов трудно заменяемых компонентов, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Решение принято после серии инцидентов. В сентябре российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, а в Дании из-за дронов пришлось временно закрыть аэропорт Копенгагена.

«Это уже не гипотетическая угроза, а реальность», — заявил глава польского оператора энергосистем PSE Гжегож Онихимовский.

Особое внимание уделяется Сувалкскому коридору — стратегическому участку между Беларусью и российским Калининградом. Его захват изолировал бы страны Балтии от остального НАТО.

Литва уже начала устанавливать бетонные конструкции вокруг ключевых объектов, включая подстанцию Нярис, снабжающую энергией Вильнюс. В дальнейшем они будут проходить военные испытания на устойчивость к взрывам.

Кроме физической защиты, страны намерены усилить кибербезопасность и создать запасы оборудования, производство которого занимает месяцы. Украина, чья энергосистема с 2022 года подвергается массированным ударам, консультирует Литву по практическим мерам защиты.

Литва готова вложить в проект почти 150 млн евро — почти вдвое больше согласованного плана. В Варшаве же обсуждают создание вооружённых подразделений и использование вертолётов для охраны энергомостов с Литвой.

«Мы хотим показать другим странам, что такие меры возможны и эффективны», — отметил глава литовского оператора Litgrid Рокас Масиулис.

Страны рассчитывают, что ЕС профинансирует половину расходов. Речь идёт не только о региональной безопасности, но и о защите общих инвестиций Европы.

