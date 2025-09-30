Умер советский актер Геннадий Нилов 30.09.2025, 19:48

1,778

Геннадий Нилов

Он снимался в культовой комедии «Три плюс два».

Умер актер Геннадий Нилов, сообщает Союз кинематографистов России, членом которого он был.

Нилов ушел из жизни 29 сентября, за два дня до 89-го дня рождения (1 октября). Актер наиболее известен по роли Степана Сундукова в комедии Генриха Оганесяна «Три плюс два» (1963), где он снялся вместе с Андреем Мироновым, Евгением Жариковым, Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской.

«Прощание состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга, затем похороны в Приозерске Ленинградской области», — говорится в публикации в телеграм-канале Союза кинематографистов.

Младший сын Геннадия Нилова — Алексей — народный артист России. Одна из самых известных его работ — роль милиционера Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей».

Геннадий Нилов дебютировал в кино в массовке фильма «Подвиг разведчика» (1947), где главную роль сыграл его дядя Павел Кадочников. Затем, учась на четвертом курсе актерского факультета Ленинградского театрального института имени А.Н. Островского (ныне — Российский государственный институт сценических искусств), Нилов снялся в эпизодических ролях в картинах «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».

После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм» и получил главную роль в фильме «Человек с будущим». На «Ленфильме» Нилов проработал 34 года до сокращения в 1993 году. После этого решил завершить актерскую карьеру.

