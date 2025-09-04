закрыть
Канада ударила по Кремлю: снижен ценовой потолок на российскую нефть

  • 4.09.2025, 7:35
Сразу на 12%.

Канада усиливает свое давление на Россию. Страна сразу на 12% снизила ценовой потолок на российскую нефть.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает «Укринформ».

«Канада усиливает экономическое давление на Россию, оказывая давление на один из ее ключевых источников доходов. Сокращая доходы от нефти, мы непосредственно ограничиваем способность России финансировать ее незаконную войну в Украине», - заявил министр.

В частности, в министерстве уточнили, что предельная цена на российскую нефть снизилась с 60 долларов до 47,6 долларов за баррель, или же - на 12%. Шампань отметил, что санкции против РФ будут оставаться и в дальнейшем.

«Это уточнение ценового потолка отражает рыночные реалии, но также посылает четкий сигнал: наши санкции будут оставаться жесткими, направленными и эффективными и будут действовать столько, сколько будет необходимо», - подчеркнул министр.

Как отметили в министерстве, снижение ценового потолка было согласовано с Европейским союзом и Великобританией.

