В Аргентине нашли похищенную нацистами итальянскую картину

В Аргентине нашли похищенную нацистами итальянскую картину4
- 4.09.2025, 11:30
- 1,874
«Портрет дамы» кисти Джузеппе Гисланди пропал 80 лет назад.
В Аргентине обнаружили редкий портрет XVIII века, похищенный нацистами во время Второй мировой войны. Картина «Портрет дамы» кисти итальянского художника Джузеппе Гисланди была замечена на фотографии в объявлении о продаже дома в Мар-дель-Плате, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперт по искусству Ариэль Бассано сообщил, что полотно 1710 года находится «в хорошем состоянии, учитывая его возраст» и сейчас хранится в специальной камере. Его стоимость оценивается примерно в $50 тысяч.
Изначально картина принадлежала голландскому еврейскому коллекционеру Жаку Гудстиккеру, погибшему в 1940 году при попытке бегства из Амстердама. После его смерти нацисты разграбили коллекцию, а портрет был продан Герману Герингу. След картины теряется в 1945 году.
Произведение вновь всплыло лишь в прошлом месяце, когда голландские журналисты, исследовавшие жизнь нацистского юриста Фридриха Кадгиена, заметили его на снимке интерьера. Кадгиен, отвечавший за конфискацию еврейского имущества и бывший советник Геринга, перебрался в Аргентину в 1949 году и прожил там до смерти в 1978-м.
Фотография быстро исчезла из сети, но до этого попала в издание Algemeen Dagblad. Полиция провела обыски в домах дочерей Кадгиена. В итоге картину передали властям, а Патриция Кадгиен и ее супруг оказались под домашним арестом по обвинениям в сокрытии и препятствовании следствию.
«Именно журналисты и активисты подтолкнули нас к расследованию», — заявил федеральный прокурор Даниэль Адлер.
Картина, похищенная более 80 лет назад, теперь возвращена в культурное наследие.