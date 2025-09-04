закрыть
Белорусская пропаганда сообщила о поимке «польского шпиона»

  • 4.09.2025, 20:47
  • 2,524
Белорусская пропаганда сообщила о поимке «польского шпиона»
Фото: charter97.org

Его поймали в Лепеле.

В Лепеле с поличным пойман польский шпион. Об этом сообщили в пропагандистском телеграм-канале Первого информационного днем в четверг, 4 сентября 2025 года.

Названный источник проанонсировал, что все подробности будут рассказаны в эфире БТ.

В частности, в эфире озвучат, с кем встречался «агент» польских спецслужб, а также предоставят видеодоказательства и детали «спецоперации» контрразведки Беларуси.

