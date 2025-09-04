Белорусская пропаганда сообщила о поимке «польского шпиона»2
- 4.09.2025, 20:47
Его поймали в Лепеле.
В Лепеле с поличным пойман польский шпион. Об этом сообщили в пропагандистском телеграм-канале Первого информационного днем в четверг, 4 сентября 2025 года.
Названный источник проанонсировал, что все подробности будут рассказаны в эфире БТ.
В частности, в эфире озвучат, с кем встречался «агент» польских спецслужб, а также предоставят видеодоказательства и детали «спецоперации» контрразведки Беларуси.