Белорусская пропаганда сообщила о поимке «польского шпиона» 2 4.09.2025, 20:47

2,524

Фото: charter97.org

Его поймали в Лепеле.

В Лепеле с поличным пойман польский шпион. Об этом сообщили в пропагандистском телеграм-канале Первого информационного днем в четверг, 4 сентября 2025 года.

Названный источник проанонсировал, что все подробности будут рассказаны в эфире БТ.

В частности, в эфире озвучат, с кем встречался «агент» польских спецслужб, а также предоставят видеодоказательства и детали «спецоперации» контрразведки Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com