Он был старым другом Венецианского кинофестиваля.

Венецианский кинофестиваль отдали дань памяти Джорджо Армани, легенде итальянской моды, скончавшемуся в возрасте 91 года. Сообщается, что дизайнер ушел из жизни мирно, в окружении близких, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

«С огромной грустью мы узнали о кончине Джорджо Армани — итальянского гения моды, стиля и выдающегося предпринимателя. Мы вспоминаем его с огромной теплотой», — говорится в заявлении фестиваля.

Армани был многолетним другом Венецианского кинофестиваля. Его бренд Armani Beauty на протяжении восьми лет является главным спонсором смотра, а также вручает специальный зрительский приз в секции Orizzonti Extra. Сам модельер неоднократно посещал Венецию и подчеркивал, что кино было его первой любовью.

Дизайнер оставил заметный след в мировом кино. Его костюмы появлялись в фильмах «Красота по-американски» Пола Шредера, «Неуязвимые» Брайана Де Пальмы, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана и других. В 1990 году здесь состоялась премьера документальной ленты Мартина Скорсезе «Сделано в Милане» о самом Армани, а также культового «Славные парни», где использовались его работы.

Армани был организатором одних из самых ярких вечеринок фестиваля. В 2023 году на 80-летие смотра он провел грандиозное шоу One Night Only in Venice, собравшее сотни звезд, включая Джессику Честейн и Бенисио дель Торо.

Его смерть совпала с празднованием 50-летия дома Амани, но память о дизайнере останется неотъемлемой частью истории моды и кинематографа.

