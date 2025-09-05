Командующий Сил беспилотных систем ВСУ: Бензин в России становится дефицитной жидкостью

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ: Бензин в России становится дефицитной жидкостью2
- 5.09.2025, 11:13
Мадяр подтвердил удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в оккупированном Луганске.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил удары по НПЗ и нефтебазе российских войск.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Рязанский НПЗ» (Рязань, РФ) - нефте-наливайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ РФ). Визит нанесли «Жало Птахів»"СБС (14-й полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ.
«Луганская нефтебаза» - исполнение «Жало Птахів» СБС (14-й полк СБС).
Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.
А в оккупированном Луганске поражена нефтебаза захватчиков.