Командующий Сил беспилотных систем ВСУ: Бензин в России становится дефицитной жидкостью 2 5.09.2025, 11:13

1,970

Мадяр подтвердил удар по НПЗ в Рязани и нефтебазе в оккупированном Луганске.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил удары по НПЗ и нефтебазе российских войск.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Рязанский НПЗ» (Рязань, РФ) - нефте-наливайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ РФ). Визит нанесли «Жало Птахів»"СБС (14-й полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ.

«Луганская нефтебаза» - исполнение «Жало Птахів» СБС (14-й полк СБС).

Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.

А в оккупированном Луганске поражена нефтебаза захватчиков.

