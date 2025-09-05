Беспилотники атаковали один из крупнейших НПЗ в России 5.09.2025, 8:26

3,396

Поднимается густой черный дым.

Ночью 5 сентября в российском городе Рязань раздались взрывы и поднялся пожар, в небо поднялся густой черный дым. Перед этим местные мониторинговые каналы предупреждали об угрозе БПЛА.

Беспилотники, вероятно, атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщили российские медиа, передает «Фокус».

«В Рязани после атаки БпЛА горит НПЗ, сообщают местные жители», — писали росСМИ.

В сети распространяются кадры с места атаки. На видеороликах и фотографиях виден пожар.

Перед этим, около 01:00 часов, россияне объявили воздушную тревогу в Рязанской области из-за угрозы беспилотников.

Около 01:30 часов местные медиа сообщили о взрывах в Рязани и пожаре в одном из районов города.

«Как рассказали местные, несколько громких «хлопков» прогремели на южной окраине города около 01:15 ночи. После этого очевидцы стали сообщать, что видят зарево в небе и столб густого черного дыма», — писали росСМИ.

Официальной информации относительно поражения Рязанского НПЗ на момент публикации не поступало. Российские власти также не комментировали атаку БпЛА по городу.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших в России

Как свидетельствуют данные NS Energy Business, Рязанский нефтеперерабатывающий завод считается одним из крупнейших в России. Его мощности переработки составляют 17,1 миллиона тонн нефти в год.

НПЗ производит бензин, дизельное топливо, реактивное топливо, нефть, мазут, сжиженный нефтяной газ и т. Д.

Ранее беспилотники уже совершали атаки на Рязанский НПЗ. Так, в августе агентство Reuters сообщило, что в результате атаки дронов ВСУ на предприятии остановили две установки, что составляет примерно половину от его мощностей.

