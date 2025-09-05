У российского миллиардера Дерипаски решили конфисковать земли близ Байкала 3 5.09.2025, 18:58

Ранее он назвал войну в Украине безумной.

Волна изъятия частной собственности, которая стартовала в России вскоре после начала войны и охватила активы стоимостью $50 млрд, докатилась до лояльных Кремлю миллиардеров.

Как сообщает РБК, Федеральное агентство лесного хозяйства обратилось в Арбитражный суд Республики Хакасия с иском о возвращении в государственную собственность участка земли, который принадлежит дочерней структуре «Русала» — алюминиевого гиганта Олега Дерипаски.

Рослесхоз требует национализировать 30,7 га в Орджоникидзевском районе Хакасии. Это связано с тем, что территория имеет пересечение с землями лесного фонда общей площадью более 30 га, объяснила начальник правового управления и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина.

Земли, подлежащие изъятию, — часть более крупного участка площадью 339,4 га. Он заявлен как сельскохозяйственный, но не используется не по назначению, заявила Бородавкина.

Собственником земли является компания «Рассвет Абакан», которой в свою очередь владеет «Русал Агросибирь» — «дочка» «Русала», созданная в 2022 году для развития «потенциала сельского хозяйства Сибири».

Иск об изъятии земель в Хакасии, расположенной недалеко от Байкала, был подан вскоре после того, как Дерипаска выступил с серией резких заявлений. В августе 2024 года в интервью Nikkei Asia он назвал «безумной» войну с Украиной и призвал немедленно ее прекратить, отмечает The Moscow Times.

О «безумии» войны Дерипаска также говорил в марте 2022 года, после этого бизнесмена минимум дважды просили из Кремля перестать критиковать войну, писала Financial Times. В 2022 году компания Дерипаски в результате судебных процессов лишилась яхтенного порта и гостиничного комплекса «Имеретинский» в Сочи, на которые он потратил $1 млрд.

Попавший под санкции США в 2018 году как один из наиболее близких к Владимиру Путину бизнесменов, прошлым летом Дерипаска утверждал, что «ничего не изменилось» в его отношениях с президентом. «Они меня не трогают, а мы не лезем в политику», — описал ситуацию он.

Среди российских элит многие выступают против войны, но боятся сказать об этом Путину, писала в августе The Washington Post со ссылкой на кремлевских инсайдеров. «Им всем нужно показывать, что они патриоты», — пояснял один из собеседников издания.

