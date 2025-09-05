закрыть
5 сентября 2025, пятница, 22:14
В Беларуси запретили продавать российский алкоголь

  • 5.09.2025, 21:56
В Беларуси запретили продавать российский алкоголь

Производители использовали запрещенные консерванты.

Госстандарт обновил список опасной алкогольной продукции, которая будет изъята из продажи.

В «черный список» попали несколько наименований пивных напитков и медовуха. Как следует из сообщения регулятора, все продукты не соответствуют техническим регламентам Таможенного союза. Среди основных нарушений – использование запрещенных консервантов.

Речь идет про пивные напитки российских брендов «Парадокс Мичелада», «Ганза гозе 20», «Мэджик Месс Берлинер 5», «Мэджик Месс СоурЭль», «СБ Грибное Королевство».

Под запрет попала медовуха «Мистер Икс» со вкусами дыни, апельсина и маракуйи, медовуха ореховая «Рататоск Мудрая», а также напиток на основе пива «bp Аперитиво Шпритц» – все из России.

