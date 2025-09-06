закрыть
6 сентября 2025, суббота, 2:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

  • 6.09.2025, 1:22
Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

На очередные 90 дней.

Продляется действие буферной зоны, введенной Польшей на границе с Беларусью, сообщила в пятницу пресс-служба польского министерства внутренних дел и администрации.

«Министр внутренних дел и администрации продлил действие буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца... Предписания будут действовать с 6 сентября по 4 декабря», - говорится в сообщении.

«Поддержание буферной зоны необходимо в связи с растущим миграционным давлением из Беларуси. Польско-белорусская граница, герметичность которой приближается к 98%, имеет решающее значение для безопасности Польши и всего Европейского союза», - заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.

«За последние месяцы количество попыток незаконного пересечения границы с Беларусью практически удвоилось по сравнению с прошлым годом. С июня по август 2025 года Пограничная служба зафиксировала почти 13800 таких случаев по сравнению с 7500 за аналогичный период прошлого года, что означает рост на 83%», - заявили в МВД Польши.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров