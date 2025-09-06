Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью
На очередные 90 дней.
Продляется действие буферной зоны, введенной Польшей на границе с Беларусью, сообщила в пятницу пресс-служба польского министерства внутренних дел и администрации.
«Министр внутренних дел и администрации продлил действие буферной зоны на польско-белорусской границе еще на три месяца... Предписания будут действовать с 6 сентября по 4 декабря», - говорится в сообщении.
«Поддержание буферной зоны необходимо в связи с растущим миграционным давлением из Беларуси. Польско-белорусская граница, герметичность которой приближается к 98%, имеет решающее значение для безопасности Польши и всего Европейского союза», - заявил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.
«За последние месяцы количество попыток незаконного пересечения границы с Беларусью практически удвоилось по сравнению с прошлым годом. С июня по август 2025 года Пограничная служба зафиксировала почти 13800 таких случаев по сравнению с 7500 за аналогичный период прошлого года, что означает рост на 83%», - заявили в МВД Польши.