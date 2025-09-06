закрыть
Известная песня украинских фанатов о Путине громко прозвучала в российском эфире

4
  • 6.09.2025, 9:06
  • 3,192
Известная песня украинских фанатов о Путине громко прозвучала в российском эфире

Во время показа поединка отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Известная песня украинских футбольных фанатов о российском диктаторе Владимире Путине, придуманная еще весной 2014 года харьковскими ультрас, громко прозвучала в российском эфире.

Произошло это во время показа поединка отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Франции, передает Dialog.UA.

В России официальным транслятором европейской квалификации к ЧМ-2026 является стриминговый сервис «Окко», который в том числе транслирует и поединки сборной Украины.

Фото: Dialog.ua

В пятницу вечером украинская команда в номинально домашней встрече в польском Люблине принимала сборную Франции.

Ближе к перерыву болельщики сборной Украины громко зарядили на трибунах упомянутую кричалку, а редакторы «Окко» либо не подвергали цензуре трансляцию, что сложно представить в диктаторской России, либо банально не успели среагировать, но факт в том, что звук интершума так и не был убавлен, поэтому россияне, смотревшие матч, отчетливо слышали песню украинских фанатов.

Кроме того, в первом тайме поединка болельщики украинской команды развернули на трибунах большой баннер с надписью «Крепость Европы». Речь идет об украинских воинах, которые, противостоя российской агрессии, защищают не только Украину, но и европейские страны.

Фото: Dialog.ua
