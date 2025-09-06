закрыть
6 сентября 2025, суббота, 14:52
Недалеко от Клайпеды в море упал неопознанный объект

  • 6.09.2025, 14:29
  • 1,390
Недалеко от Клайпеды в море упал неопознанный объект

На пляж съехались пожарные-спасатели.

В пятницу вечером в Мелнраге (Клайпеда, Литва) на пляж приехали пожарные-спасатели, поскольку сообщалось, что в море с неба упал неопознанный объект.

Пожарные-спасатели сообщили Delfi, что их информировали об упавшем с неба объекте.

ФОТО: Šarūnas Meškys | Delfi
ФОТО: Šarūnas Meškys | Delfi

Очевидцы рассказали Delfi, что видели падавший с неба объект, поэтому вызвали пожарных-спасателей. Они сказали, что объект был похож на падающий нераскрывшийся парашют.

ФОТО: Šarūnas Meškys | Delfi

Однако видео падавшего объекта, раскрыло причину паники... в море падали два сдувшихся гелиевых шара. Видимо, их пустили в небо на чей-то день рождения, были видны цифры. Объекты упали в море, в 300-400 м от берега.

ФОТО: Šarūnas Meškys | Delfi
ФОТО: Š. Meškio nuotr
ФОТО: Š. Meškio nuotr

Эти шары из моря привезли спасатели на водном мотоцикле. Жителей призывают не заускайть в небо гелиевые шары – они загрязняют природу и вызывают неразбериху, мешают работе спецслужб.

