Недалеко от Клайпеды в море упал неопознанный объект

Недалеко от Клайпеды в море упал неопознанный объект1
- 6.09.2025, 14:29
На пляж съехались пожарные-спасатели.
В пятницу вечером в Мелнраге (Клайпеда, Литва) на пляж приехали пожарные-спасатели, поскольку сообщалось, что в море с неба упал неопознанный объект.
Пожарные-спасатели сообщили Delfi, что их информировали об упавшем с неба объекте.
Очевидцы рассказали Delfi, что видели падавший с неба объект, поэтому вызвали пожарных-спасателей. Они сказали, что объект был похож на падающий нераскрывшийся парашют.
Однако видео падавшего объекта, раскрыло причину паники... в море падали два сдувшихся гелиевых шара. Видимо, их пустили в небо на чей-то день рождения, были видны цифры. Объекты упали в море, в 300-400 м от берега.
Эти шары из моря привезли спасатели на водном мотоцикле. Жителей призывают не заускайть в небо гелиевые шары – они загрязняют природу и вызывают неразбериху, мешают работе спецслужб.