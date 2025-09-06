Китайское телевидение потребовало удалить видео разговора Путина с Си Цзиньпином о бессмертии 13 6.09.2025, 15:48

3,136

Правители обсуждали в Пекине жизнь до 150 лет и трансплантацию органов.

Центральное телевидение Китая (ЦТК) заставило агентство Reuters удалить видеоролик, на котором Владимир Путин и Си Цзиньпин по дороге на парад в Пекине обсуждают продление жизни через трансплантацию органов. Reuters пришлось удалить ролик из своей библиотеки и сообщить клиентам о невозможности дальнейшего его использования, поскольку ЦТК принадлежат права на кадры трансляции парада, пишет «Агентство».

В пятницу Reuters получил от юриста ЦТК предписание с требованием уничтожить четырехминутный ролик с диалогом Путина и Си, смонтированный из кадров трансляции военного парада в Пекине.

В полученном агентством предписании говорилось, что Reuters нарушило условия лицензионного соглашения.

«Редакционная работа с этим материалом привела к явному искажению фактов и заявлений, содержащихся в лицензированном материале», — говорилось в письме юриста ЦТК.

Reuters удалило видео со своего сайта и выдало своим клиентам предписание о невозможности дальнейшего его использования. При этом Reuters не согласен с тем, что исказил факты при публикации видео. В агентстве заявили, что изучили опубликованные материалы и «не нашли оснований полагать, что многолетняя приверженность Reuters принципам точной и беспристрастной журналистики была нарушена».

Напомним, 3 сентября во время трансляции военного парада в Пекине микрофон ЦТК записал диалог президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. В момент, когда они шли к трибуне на параде, можно было услышать, как переводчик китайского лидера перевел на русский его слова:

«Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты все еще ребенок».

Затем последовал ответ Путина, который на китайский перевел его переводчик: «Биотехнологии постоянно развиваются». После неразборчивого ответа переводчик Путина сказал: «Человеческие органы можно пересаживать постоянно. Чем дольше вы живете, тем моложе вы становитесь, и [вы можете] даже достичь бессмертия».

Си ответил на это по-китайски: «Некоторые предсказывают, что в этом столетии люди могут дожить до 150 лет».

Во время общения с журналистами по итогам поездки в Китай в среду Путин подтвердил, что такой диалог был.

«Да, да, когда мы шли на парад, председатель [Си Цзиньпин] об этом говорил. Эту тему в свое время господин [Сильвио] Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства оздоровления, медицина, даже хирургические всякие, связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня», — сказал Путин.

