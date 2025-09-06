$130 за почесывание спины: в США набирает популярность новый тренд 4 6.09.2025, 19:24

Терапия улучшает настроение клиентов.

В Майами (США) набирает популярность новый оздоровительный тренд – профессиональное и легкое почесывание спины, головы и рук. Об этом 3 сентября сообщил Fox News.

Стоимость такой услуги при онлайн-бронировании составляет приблизительно $75 за 30 минут и $130 за час, для пар – дороже.

Семейная компания Scratcher Girls со студией в Майами называет себя первым такого рода предприятием и говорит, что терапия улучшает настроение клиентов.

Бренд заявляет, что процедура почесываний должна способствовать расслаблению, улучшению настроения и ментального здоровья, вызывая эффект ASMR (автономной сенсорной меридиональной реакции) – приятное покалывание и чувство покоя.

Спрос на подобную терапию резко возрос после вирусных роликов в TikTok, которые собрали сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров.

