$130 за почесывание спины: в США набирает популярность новый тренд

$130 за почесывание спины: в США набирает популярность новый тренд4
- 6.09.2025, 19:24
Терапия улучшает настроение клиентов.
В Майами (США) набирает популярность новый оздоровительный тренд – профессиональное и легкое почесывание спины, головы и рук. Об этом 3 сентября сообщил Fox News.
Стоимость такой услуги при онлайн-бронировании составляет приблизительно $75 за 30 минут и $130 за час, для пар – дороже.
Семейная компания Scratcher Girls со студией в Майами называет себя первым такого рода предприятием и говорит, что терапия улучшает настроение клиентов.
Бренд заявляет, что процедура почесываний должна способствовать расслаблению, улучшению настроения и ментального здоровья, вызывая эффект ASMR (автономной сенсорной меридиональной реакции) – приятное покалывание и чувство покоя.
Спрос на подобную терапию резко возрос после вирусных роликов в TikTok, которые собрали сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров.