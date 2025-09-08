FT: Путину предстоит сделать трудный выбор 1 8.09.2025, 11:14

3,170

Фото: Getty Images

Военная экономика России не справляется с нагрузкой.

На прошлой неделе Путин демонстрировал дипломатические успехи за рубежом — встреча с премьером Индии Нарендрой Моди, укрепление партнерства с лидером КНР Си Цзиньпином и подписание газового контракта с Китаем. Но внутри страны растет напряжение — военная экономика России все явственнее подает сигналы бедствия, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

В первые годы войны экономика удерживалась за счет высоких цен на нефть и газ, а также роста военных расходов, поддерживавших зарплаты и спрос. Однако теперь комбинация снижения доходов от энергоресурсов, укрепления рубля и роста затрат вынуждает Кремль принимать непопулярные решения.

С января по август 2025 года доходы от энергетики упали на 20%. Минфин предупреждает о значительном дефиците бюджета: в первом полугодии он достиг 4,9 трлн рублей (2,2% ВВП), вчетверо выше запланированного. Для покрытия разрыва власти обсуждают заимствования и сокращение невоенных расходов, включая инфраструктуру и госcубсидии.

Экономисты указывают на серьезные структурные проблемы. Дефицит рабочей силы, перебои в международных расчетах из-за санкций, инфляцию и кризис в отдельных отраслях — от угольной до банковского сектора. ВТБ уже признал риски невозврата четверти корпоративных кредитов.

При этом высокий курс рубля снижает бюджетные поступления, но его ослабление грозит новой инфляцией. Центробанк удерживает ставки на уровне 18%, что сдерживает рост цен, но душит бизнес.

Несмотря на трудности, Москва продолжает политику «все для фронта». Военные расходы почти удвоились с 2022 года. Даже в случае перемирия эксперты не ожидают резкого сворачивания оборонного производства — российской армии предстоит долгие годы восполнять утраченные ресурсы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com