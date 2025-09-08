Цена на золото обновила исторический максимум
- 8.09.2025, 22:55
Превысила отметку в $3,6 тыс. за тройскую унцию.
Стоимость золота продолжает расти, и обновила исторический максимум, превысив отметку в $3,6 тыс. за тройскую унцию на торгах в начале недели.
По состоянию на вечер понедельника стоимость спота составила $3640,26, что на 1,49% выше закрытия предыдущей сессии. Максимум торгов достигал $3646,43 за унцию. Декабрьские фьючерсы на бирже Comex подорожали до $3677,2.
Основным фактором роста выступают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США на следующей неделе. С начала года цена золота выросла примерно на 38,5%.