8 сентября 2025, понедельник
Цена на золото обновила исторический максимум

  • 8.09.2025, 22:55
Цена на золото обновила исторический максимум

Превысила отметку в $3,6 тыс. за тройскую унцию.

Стоимость золота продолжает расти, и обновила исторический максимум, превысив отметку в $3,6 тыс. за тройскую унцию на торгах в начале недели.

По состоянию на вечер понедельника стоимость спота составила $3640,26, что на 1,49% выше закрытия предыдущей сессии. Максимум торгов достигал $3646,43 за унцию. Декабрьские фьючерсы на бирже Comex подорожали до $3677,2.

Основным фактором роста выступают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США на следующей неделе. С начала года цена золота выросла примерно на 38,5%.

