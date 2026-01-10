Протесты в Иране напугали Лукашенко 12 10.01.2026, 13:37

13,648

И дали белорусам надежду.

Протесты, которые в очередной раз поднялись в Иране, дают надежду на то, что протестующим наконец удастся добиться своего, хотя ситуация до конца непонятна. Тем временем Александр Лукашенко настороженно за этим наблюдает, потому что в ситуации Ирана и Беларуси есть сходства. Такое мнение в эфире «Белсата» высказал политический обозреватель Александр Фридман во время обсуждения ситуации в Иране.

«Это дает надежду»

Глава Ирана Али Хаменеи заявил, что протестующие вредят стране, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Хаменеи добавил, что Трамп может уйти с поста на пике своей популярности. По словам Александра Фридмана, США действительно могут серьезно повлиять на ситуацию в Иране.

«Мы знаем, что Трамп склонен к эмоциональным шагам. Так что после этого заявления Хаменеи возможно многое. Думаю, и Трамп прекрасно понимает, что он именно та личность, которая может очень сильно повлиять на ситуацию», – говорит Александр Фридман.

Ранее президент США заявлял, что, если в Иране будут убиты протестующие, США могут вмешаться. Уже известно о минимум 30 убитых протестующих. Александр Фридман не исключает, что угрозы США могут быть реализованы.

«Вопрос скорее в том, как это повлияет на события, подтолкнет ли это людей к тому, чтобы они еще в большем количестве выходили на протесты, ослабит ли это каким-то образом режим. Это всё – открытый вопрос. Мы видим у Трампа достаточно четкую стратегию. Он принципиально готов к военным операциям, но если он уверен, что это может принести победу. Что касается Ирана, такой уверенности нет, так как ситуация очень шаткая и особенно непонятная», – отмечает он.

По словам эксперта, сторонники сопротивления в Иране ожидают вмешательства США, которое могло бы им помочь. Однако в США были в том числе отрицательные реакции на вмешательство в дела Венесуэлы.

«Поэтому скорее всего, если будет нанесен удар по Ирану, то особо позитивной реакции в Соединенных Штатах не будет. Другой вопрос, когда будет результат. Если действительно с помощью этого вмешательства падет режим, установившийся в 1979 году, радикальный антиамериканский режим, в перспективе, конечно, это может дать Трампу дополнительные бонусы в самих Соединенных Штатах», – говорит Александр Фридман».

Тем временем в самом Иране сложилась необычная ситуация. Эксперт напоминает, что история протестов в этой стране долгая. Они возникали из-за несогласия с политическим курсом и из-за недовольства положением женщин. Сейчас к этим причинам добавились большие экономические проблемы, которые и вызвали текущие протесты.

«Ситуация в Иране просто катастрофическая. Людям, которые выходят на улицы, особенно уже нечего терять. Другое дело, когда ситуация экономическая более-менее, как это было в Беларуси в 2020 году, и люди выходили за свободу, за демократию, за справедливые выборы. В сегодняшнем иранском кейсе речь идет не о том, чтобы просто добиться свободы и демократии. Конечно, эти цели никуда не исчезли. Но здесь вопрос еще и экономический – каким-то образом выйти из этого бедственного положения», - продолжает Александр Фридман.

Он отмечает, что экономические протесты имеют особенно радикальный и упорный характер, что сейчас и наблюдается.

«Это дает надежду, что даже в такой ситуации, когда кажется, что уже шансов нет и у тебя никогда не получится, в определенный момент получится все-таки может», – говорит Александр Фридман.

Лукашенко напрягся?

Эксперт видит определенное сходство в ситуациях Беларуси и Ирана.

«Кто ждал еще неделю назад, что протесты [в Иране. – Прим. ред.] выйдут вот на тот уровень, на котором они сейчас? Также, как и в Беларуси в 2020 году. Кто ожидал в начале августа 2020 года, что беларусские протесты будут такими, как они в итоге в итоге были», – говорит Фридман.

Также общее у Беларуси и Ирана то, что странами управляют «люди из прошлого».

«Они ориентированы на прошлое и уничтожают будущее молодой генерации. Это общая черта и Ирана и Беларуси», – отмечает собеседник.

Он уверен, что происходящее в Иране вызвало у Александра Лукашенко ассоциации с 2020 годом в Беларуси.

«И вот такое ухудшение экономического положения в Иране, и то, что, несмотря на угрозы, люди выходят на улицы и протестуют – это для такого диктатора, как Лукашенко, наверное, самое ужасное, что можно себе представить. Поэтому он следит за этими событиями, но не хочет даже усиливать их, вводить в белорусский официальный дискурс. Он не хочет, чтобы люди вообще в Беларуси обращали на это внимание. Ведь когда обращаешь внимание на события в Иране начинаешь размышлять и делать определенные аналогии между иранскими событиями и белорусскими», – подводит черту Александр Фридман.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря, продолжаются до сих пор и расширяются. 9 января власти отключили в стране интернет, а также телефонные звонки в стране были недоступны.

