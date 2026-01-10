В протестах в Иране участвуют миллионы человек 43 10.01.2026, 12:19

19,976

Фото: Getty Images

Сын последнего шаха Реза Пехлеви заявил, что готовится вернуться в страну.

В Иране продолжаются многомиллионные протесты, которые начали проходить и ночью, сообщает 9 января независимый канал Iran International.

Выходом на протесты и в темное время суток иранцы откликнулись на призыв живущего в изгнании в США сына последнего иранского шаха Резы Пехлеви, которого называют «наследным принцем». Он призвал протестующих продолжать уличные демонстрации еще две ночи и захватить центры городов, а также призвал работников энергетики и транспорта начать общенациональные забастовки.

Он также заявил, что готовится вернуться в Иран, пообещав поддержать иранский народ в том, что он назвал победой «национальной революции», добавив, что по его мнению, этот момент быстро приближается.

В Тегеране протестующие вывесили исторический флаг с солнцем и львом. Они скандируют «Хаменеи – убийца, его правление незаконно» (речь об аятолле, верховном лидере Ирана Али Хаменеи) и монархический лозунг «Да здравствует шах».

Пользователи социальных сетей сообщили, что X заменил эмодзи с иранским флагом на исторический символ льва и солнца. Предыдущий эмодзи отражал флаг Исламской Республики, на котором изображена красная эмблема, введенная после революции 1979 года.

В Иране власти блокируют интернет и мобильную связь, применяют силу против протестующих. По последним данным правозащитников, в ходе протестов уже погиб минимум 51 человек.

