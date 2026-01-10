В Литве хотят ужесточить миграционную политику 3 10.01.2026, 13:59

Белорусы занимают в стране второе место среди иностранцев с ВНЖ.

Новая глава Департамента миграции Литвы Индре Гаспере предложила сделать миграционную политику более жесткой, чтобы прекратить злоупотребления и подделку документов гражданами третьих стран, пишет LRT.

По словам Гаспере, Литва не стремится сократить число мигрантов, однако хочет улучшить контроль над иммиграционным процессом:

«Позиция Департамента миграции еще не сформулирована, но, как я понимаю, в том числе и как бывшая служащая Министерства внутренних дел, позиция МВД заключается в более жесткой миграционной политике. Но только для того чтобы не было злоупотреблений миграционными процедурами. Нет такого, что мы хотим уменьшить количество мигрантов как таковое. Мы хотим большей жесткости, чтобы не было злоупотреблений, чтобы не представлялись поддельные документы, чтобы они не прибывали по одним основаниям, а находились в Литве по другим».

По словам главы департамента, существуют различные способы манипулирования иммиграционным процессом – например, приезд в Литву на основании обучения при фактической работе или заключение фиктивных браков.

В декабре 2025 года Сейм приступил к рассмотрению инициативы правительства по корректировке миграционной политики. Предлагается, чтобы гражданин третьей страны мог получить временный вид на жительство и право на работу, если он соответствует хотя бы одному из условий: имеет соответствующую квалификацию или проработал не менее одного года за последние три года. Поправками также планируется ужесточить порядок приезда студентов.

Одновременно в Литве будут стремиться к большей интеграции мигрантов.

«Чтобы мы сотрудничали с сообществами иностранцев и видели общий интерес – что интеграция в наше общество соответствует их интересам. От этого выиграли бы мы все. Поэтому я вижу интеграцию и изучение литовского языка как очень позитивное изменение», – сказала Гаспере.

Чиновница подчеркнула, что иностранцы должны изучать литовский язык, особенно те, что работают в сфере услуг:

«Они могли бы адаптироваться и выучить литовский язык хотя бы на каком-то уровне. Теперь следовало бы требовать сертификат уровня А1 от всех людей, работающих в сфере услуг. Потому что это просто знак уважения к государству».

По данным Департамента миграции, по состоянию на 1 января 2026 года в Литве насчитывается 50 286 белорусов с видом на жительство всех типов. Из них на временном разрешении 46 122 человек, на постоянном – 3 958.

Белорусы занимают второе место среди иностранцев с ВНЖ. На первом месте – украинцы, на третьем – россияне.

За 2025 год, однако, случился крупнейший отток белорусов из Литвы за последние годы уехали 7225 человек. В 2024 году Литву покинули 4656 белорусов. В то же время в 2023 году они наоборот приезжали – приток составил 13 363 человека.

