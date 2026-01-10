Литва вложит 100 миллионов евро в полигон в Сувалкском коридоре 5 10.01.2026, 17:39

Полигон построят в городе Капчяместис.

На строительство военного полигона в городке Капчяместис, расположенном в Сувалкском коридоре, недалеко от границ Польши и Беларуси, а также Калининградской области РФ, Литва планирует выделить 100 млн евро.

Это следует из пресс-релиза министерства обороны балтийского государства, обнародованного в пятницу, 9 января, пишет «Немецкая волна».

- В строительство стрельбищ и инфраструктуры будет инвестировано около 100 млн евро. На полигоне будут работать и служить около 100 гражданских сотрудников и военнослужащих, - указано в сообщении.

Планы Литвы построить военный полигон в Капчяместисе

О планах построить в Капчяместисе военный полигон для подразделения размером с бригаду литовский Госсовет по обороне объявил в конце декабря 2025 года. Советник президента страны Дейвидас Матулёнис подчеркнул, что защите Сувалкского коридора будет уделяться особое внимание со стороны Литвы, Польши и НАТО, передавала литовская медиакомпания LRT.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой, Польшей, Беларусью и Калининградской областью РФ. Ее протяженность составляет менее 100 км, однако она имеет важное стратегическое значение как соединяющая Литву с основной территорией Евросоюза.

