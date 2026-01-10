закрыть
11 января 2026, воскресенье, 0:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва вложит 100 миллионов евро в полигон в Сувалкском коридоре

5
  • 10.01.2026, 17:39
  • 2,894
Литва вложит 100 миллионов евро в полигон в Сувалкском коридоре

Полигон построят в городе Капчяместис.

На строительство военного полигона в городке Капчяместис, расположенном в Сувалкском коридоре, недалеко от границ Польши и Беларуси, а также Калининградской области РФ, Литва планирует выделить 100 млн евро.

Это следует из пресс-релиза министерства обороны балтийского государства, обнародованного в пятницу, 9 января, пишет «Немецкая волна».

- В строительство стрельбищ и инфраструктуры будет инвестировано около 100 млн евро. На полигоне будут работать и служить около 100 гражданских сотрудников и военнослужащих, - указано в сообщении.

Планы Литвы построить военный полигон в Капчяместисе

О планах построить в Капчяместисе военный полигон для подразделения размером с бригаду литовский Госсовет по обороне объявил в конце декабря 2025 года. Советник президента страны Дейвидас Матулёнис подчеркнул, что защите Сувалкского коридора будет уделяться особое внимание со стороны Литвы, Польши и НАТО, передавала литовская медиакомпания LRT.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой, Польшей, Беларусью и Калининградской областью РФ. Ее протяженность составляет менее 100 км, однако она имеет важное стратегическое значение как соединяющая Литву с основной территорией Евросоюза.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов