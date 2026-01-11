В «Орешнике» Путина нашли детали времен Юрия Гагарина 9 11.01.2026, 13:33

Внутрь ракеты заглянул корреспондент CNN.

Украинские инженеры вскрыли, разобрали и исследовали гиперзвуковую ракету «Орешник», ударившую по Днепру еще 21 ноября 2024 года. В ней удалось найти детали, датированные временами Советского Союза: гироскоп и лампу.

Внутрь ракеты заглянул корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

О нахождении деталей производства СССР заявил руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий. «Вот гироскоп с «Орешника». Еще Юра Гагарин с таким летал», – подчеркнул эксперт в интервью.

Глава исследовательской группы категорически не согласен с заверениями Владимира Путина о том, что «Орешник» – сверхсовременное оружие, ракета следующего поколения. Кульчицкий назвал сверхзвуковую ракету «российским старьем», подчеркнув, что кремлевский диктатор может «кормить» россиян любой дезинформацией, ведь «народ слушает».

«Старье и все российское. Мы нашли лампы, советские лампы», – резюмировал собеседник СМИ. Ракету исследуют давно, и в ней обнаружили элементы ракеты «Булава», а также другие детали, произведенные 9-10 лет назад.

