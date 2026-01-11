закрыть
ВСУ в Каспийском море поразили сразу три буровые установки «Лукойла»

1
  11.01.2026, 17:05
  • 4,624
Информация об ущербе уточняется.

Вооруженные Силы Украины в ночь на воскресенье, 11 января, в акватории Каспийского моря, поразили сразу три буровые установки «Лукойла». Информация о поражении подтвердил Генеральный штаб ВСУ.

Речь идет об установках им. Валерия Грайфера, Филановского и Юрия Корчаги. Масшабы разрушений на указанных объектах уточняются. Россия задействовала его в обеспечении потребностей своей армии.

Украинские защитники также нанесли удар в районе временно захваченного Бараничевого Луганской области по пусковой установке зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3». Оккупанты используют этот комплекс для борьбы с аэродинамическими целями.

Кроме того, в районе временно оккупированного Новотроицкого Херсонской области ВСУ атаковали склад материально-технического подразделения 49-й армии РФ.

