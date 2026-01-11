закрыть
11 января 2026, воскресенье, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Герой СВО» позвал на свидание и убил 17-летнюю девушку в аннексированном Крыму

8
  • 11.01.2026, 19:51
  • 10,050
«Герой СВО» позвал на свидание и убил 17-летнюю девушку в аннексированном Крыму
Эльвина Кравченко

Российский оккупант познакомился с девушкой в интернете.

Участника вторжения в Украину задержали по подозрению в убийстве в аннексированном Крыму 17-летней студентки Джанкойского профессионального техникума Эльвины Кравченко. Об этом сообщает Astra. По данным канала, подозреваемый — 21 летний Дмитрий Попов, контрактник ВС РФ, — познакомился с девушкой в интернете и 4 января позвал ее на свидание, после чего она пропала.

Эльвина, проживавшая в селе Марьино Джанкойского района, сообщила родным, что едет к отцу, но вместо этого отправилась на встречу с новым знакомым. Несколько дней девушку не могли найти, после чего ее тело обнаружили в поле. По данным Astra, убийца пытался сжечь труп. Информацию о задержании военнослужащего подтвердили местные жители и родственники погибшей. Подозреваемый находится в СИЗО Симферополя. Пропагандистское издание «Российская газета» также писало о задержании «Дмитрия П.», не упоминая его связь с армией.

Из изученных Astra данных следует, что задержанный учился в Тольяттинском машиностроительном колледже и является участником вторжения в Украину. Видео с войны он выкладывал в своих соцсетях с апреля 2025 года.

Этот инцидент произошел на фоне общего роста преступлений, совершенных вернувшимися с фронта. По данным «Вёрстки», за неполные четыре года войны «ветераны СВО» убили и покалечили более 1000 человек. От их рук погибло не менее 551 человека, более половины из них — от действий бывших заключенных.

Статистика МВД за первые 10 месяцев 2025 года показывает, что число тяжких преступлений, совершённых организованными преступными группами (ОПГ) в России, выросло на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 44 тысячи. Общее число групповых преступлений увеличилось на 18%. Судебная статистика также фиксирует рост: число осуждённых за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) за три года войны выросло почти вчетверо.

В целом, по данным официальной статистики, число тяжких и особо тяжких преступлений в России в прошлом году достигло максимума за 15 лет. За первое полугодие 2025-го было зафиксировано 333 251 такое преступление — наибольший показатель с 2010 года. По итогам 2024 года был установлен рекорд за 14 лет — 617 301 преступление по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов