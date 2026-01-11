«Герой СВО» позвал на свидание и убил 17-летнюю девушку в аннексированном Крыму 8 11.01.2026, 19:51

Эльвина Кравченко

Российский оккупант познакомился с девушкой в интернете.

Участника вторжения в Украину задержали по подозрению в убийстве в аннексированном Крыму 17-летней студентки Джанкойского профессионального техникума Эльвины Кравченко. Об этом сообщает Astra. По данным канала, подозреваемый — 21 летний Дмитрий Попов, контрактник ВС РФ, — познакомился с девушкой в интернете и 4 января позвал ее на свидание, после чего она пропала.

Эльвина, проживавшая в селе Марьино Джанкойского района, сообщила родным, что едет к отцу, но вместо этого отправилась на встречу с новым знакомым. Несколько дней девушку не могли найти, после чего ее тело обнаружили в поле. По данным Astra, убийца пытался сжечь труп. Информацию о задержании военнослужащего подтвердили местные жители и родственники погибшей. Подозреваемый находится в СИЗО Симферополя. Пропагандистское издание «Российская газета» также писало о задержании «Дмитрия П.», не упоминая его связь с армией.

Из изученных Astra данных следует, что задержанный учился в Тольяттинском машиностроительном колледже и является участником вторжения в Украину. Видео с войны он выкладывал в своих соцсетях с апреля 2025 года.

Этот инцидент произошел на фоне общего роста преступлений, совершенных вернувшимися с фронта. По данным «Вёрстки», за неполные четыре года войны «ветераны СВО» убили и покалечили более 1000 человек. От их рук погибло не менее 551 человека, более половины из них — от действий бывших заключенных.

Статистика МВД за первые 10 месяцев 2025 года показывает, что число тяжких преступлений, совершённых организованными преступными группами (ОПГ) в России, выросло на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 44 тысячи. Общее число групповых преступлений увеличилось на 18%. Судебная статистика также фиксирует рост: число осуждённых за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) за три года войны выросло почти вчетверо.

В целом, по данным официальной статистики, число тяжких и особо тяжких преступлений в России в прошлом году достигло максимума за 15 лет. За первое полугодие 2025-го было зафиксировано 333 251 такое преступление — наибольший показатель с 2010 года. По итогам 2024 года был установлен рекорд за 14 лет — 617 301 преступление по тяжким и особо тяжким статьям УК РФ.

