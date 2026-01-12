Тимоти Шаламе обошел Ди Каприо на «Золотом глобусе» 12.01.2026, 12:53

2,860

Тимоти Шаламе

Фото: Getty Images

Получая награду, актер поблагодарил родителей и возлюбленную.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус», собравшая ведущих представителей мировой киноиндустрии. Одним из главных триумфаторов вечера стал актер Тимоти Шаламе, получивший награду за лучшую мужскую роль. Актер обошел таких конкурентов, как Леонардо Ди Каприо и Джордж Клуни, благодаря роли в фильме «Марти Великолепный», посвященном миру настольного тенниса, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на поражение ДиКаприо в актерской номинации, его фильм «Битва за битвой» стал самым успешным по числу наград, завоевав четыре статуэтки, включая призы за лучший фильм в жанре комедии или мюзикла и лучшую режиссуру.

Лучшей актрисой в драматическом фильме была признана ирландка Джесси Бакли за роль в картине «Хамнет», которая также неожиданно победила в категории «Лучший драматический фильм». Ожидавшийся фаворит, вампирский триллер «Грешники», получил награды за кассовые сборы и лучший саундтрек.

Среди других лауреатов актерских номинаций — Теяна Тейлор, Роуз Бирн, Вагнер Моура и Стеллан Скарсгард.

Для Шаламе эта победа стала первой на «Золотом глобусе» после пяти номинаций. Получая награду, актер поблагодарил родителей и возлюбленную Кайли Дженнер, отметив, что этот успех придает ему уверенности в преддверии гонки за «Оскаром».

