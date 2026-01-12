В Беларуси вернули маркировку безалкогольных напитков 1 12.01.2026, 15:02

1,246

Ее временно отменяли в октябре.

С 12 января возобновляется маркировка унифицированными контрольными знаками безалкогольных напитков. Информация об этом появилась на сайте Министерства по налогам и сборам.

Маркировку безалкогольных напитков временно отменяли с 1 октября 2025 года.

Так, с 12 января все безалкогольные напитки, которые производят в Беларуси или ввозятся в страну, должны быть промаркированы в установленном порядке унифицированными контрольными знаками.

При этом постановлением № 795 от 30 декабря установлено, что нет необходимости маркировки остатков указанных товаров. В итоге маркировать унифицированными контрольными знаками остатки безалкогольных напитков, произведенных или ввезенных с 1 октября 2025-го до 11 января 2026-го, не требуется.

Напомним, что касается маркировки средствами идентификации, то для безалкогольных напитков и соков она перенесена с 1 октября 2025 года на 1 мая 2026-го. На это время для этих товаров сохранят маркировку унифицированными контрольными знаками.

