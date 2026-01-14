Трамп заявил о рекордном росте ВВП в США

Трамп заявил о рекордном росте ВВП в США2
- 14.01.2026, 10:29
- 2,402
Экономика переживает бум&
Американский президент Дональд Трамп похвастался рекордным ростом ВВП в США и назвал экономику страны «самой горячей» в мире для инвесторов.
Об этом он написал в Truth Social .
В частности он заявил, что возрождение производства и стремительный рост доходов домохозяйств обеспечивают рекордный прирост ВВП и дезинфляционный подъем.
«Под моим руководством экономика переживает бум! Возрождение производства и стремительный рост доходов домохозяйств обеспечивают прирост ВВП, которого не видели десятилетиями, и мы переживаем дезинфляционный подъем, который не имеет аналогов в истории», — заявил Трамп.
По его словам, частный сектор развивается более чем на 5% благодаря «крупнейшим инвестициям в бизнес за всю историю».
«Все ИИ-алгоритмы, управляющие инвестициями, знают: «самая «горячая» экономика в мире — это США. Пора инвестировать!» — подчеркнул американский президент.