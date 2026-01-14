закрыть
14 января 2026, среда, 12:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил о рекордном росте ВВП в США

2
  • 14.01.2026, 10:29
  • 2,402
Трамп заявил о рекордном росте ВВП в США

Экономика переживает бум&

Американский президент Дональд Трамп похвастался рекордным ростом ВВП в США и назвал экономику страны «самой горячей» в мире для инвесторов.

Об этом он написал в Truth Social .

В частности он заявил, что возрождение производства и стремительный рост доходов домохозяйств обеспечивают рекордный прирост ВВП и дезинфляционный подъем.

«Под моим руководством экономика переживает бум! Возрождение производства и стремительный рост доходов домохозяйств обеспечивают прирост ВВП, которого не видели десятилетиями, и мы переживаем дезинфляционный подъем, который не имеет аналогов в истории», — заявил Трамп.

По его словам, частный сектор развивается более чем на 5% благодаря «крупнейшим инвестициям в бизнес за всю историю».

«Все ИИ-алгоритмы, управляющие инвестициями, знают: «самая «горячая» экономика в мире — это США. Пора инвестировать!» — подчеркнул американский президент.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин