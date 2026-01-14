Трамп заявил о рекордном росте ВВП в США 2 14.01.2026, 10:29

2,402

Экономика переживает бум

Американский президент Дональд Трамп похвастался рекордным ростом ВВП в США и назвал экономику страны «самой горячей» в мире для инвесторов.

Об этом он написал в Truth Social .

В частности он заявил, что возрождение производства и стремительный рост доходов домохозяйств обеспечивают рекордный прирост ВВП и дезинфляционный подъем.

«Под моим руководством экономика переживает бум! Возрождение производства и стремительный рост доходов домохозяйств обеспечивают прирост ВВП, которого не видели десятилетиями, и мы переживаем дезинфляционный подъем, который не имеет аналогов в истории», — заявил Трамп.

По его словам, частный сектор развивается более чем на 5% благодаря «крупнейшим инвестициям в бизнес за всю историю».

«Все ИИ-алгоритмы, управляющие инвестициями, знают: «самая «горячая» экономика в мире — это США. Пора инвестировать!» — подчеркнул американский президент.

