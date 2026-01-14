закрыть
14 января 2026, среда, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд

13
  • 14.01.2026, 18:02
  • 4,006
Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд

В аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger.

Министерство обороны Дании перебросило в Гренландию военную технику и передовой контингент военнослужащих, который занимается подготовкой к возможному развертыванию более крупных сил армии и других подразделений.

Об этом стало известно телерадиокомпании DR.

По информации DR, на начальном этапе в Гренландию направили так называемую передовую группу. Ее ключевая задача — подготовка логистики и оценка местных условий для последующего прибытия основных сил.

В частности, речь идет о военнослужащих сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие Вооруженных сил Дании на острове.

При этом значительная часть других подразделений датской армии, включая боевые части сухопутных войск, в настоящее время задействована в выполнении обязательств в странах Балтии.

Также сообщается, что вечером 13 января в аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger, принадлежащий ВВС Дании.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип