Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд

В аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger.

Министерство обороны Дании перебросило в Гренландию военную технику и передовой контингент военнослужащих, который занимается подготовкой к возможному развертыванию более крупных сил армии и других подразделений.

Об этом стало известно телерадиокомпании DR.

По информации DR, на начальном этапе в Гренландию направили так называемую передовую группу. Ее ключевая задача — подготовка логистики и оценка местных условий для последующего прибытия основных сил.

В частности, речь идет о военнослужащих сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие Вооруженных сил Дании на острове.

При этом значительная часть других подразделений датской армии, включая боевые части сухопутных войск, в настоящее время задействована в выполнении обязательств в странах Балтии.

Также сообщается, что вечером 13 января в аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger, принадлежащий ВВС Дании.

