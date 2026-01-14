Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд

Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд13
14.01.2026
- 4,006
В аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger.
Министерство обороны Дании перебросило в Гренландию военную технику и передовой контингент военнослужащих, который занимается подготовкой к возможному развертыванию более крупных сил армии и других подразделений.
Об этом стало известно телерадиокомпании DR.
По информации DR, на начальном этапе в Гренландию направили так называемую передовую группу. Ее ключевая задача — подготовка логистики и оценка местных условий для последующего прибытия основных сил.
В частности, речь идет о военнослужащих сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие Вооруженных сил Дании на острове.
При этом значительная часть других подразделений датской армии, включая боевые части сухопутных войск, в настоящее время задействована в выполнении обязательств в странах Балтии.
Также сообщается, что вечером 13 января в аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger, принадлежащий ВВС Дании.