В энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации 14.01.2026, 21:07

Об этом сообщил Зеленский.

В энергетической отрасли Украины будет официально введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и территориальных общин назначен новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особое внимание сейчас приковано к ситуации в Киеве, где последствия систематических российских атак и существенное ухудшение погодных условий создали критическую нагрузку на сети, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Для стабилизации ситуации президент определил несколько ключевых шагов:

Создание постоянного штаба: в Киеве создадут специальный координационный центр, который будет работать в круглосуточном режиме для оперативного управления энергообеспечением города.

Международная поддержка: чиновники должны максимально активизировать переговоры с международными партнерами для получения дефицитного энергетического оборудования.

Дерегуляция подключений: Кабинет министров обеспечит упрощение всех бюрократических процессов по присоединению резервного оборудования (генераторов, когенерационных установок и т.д.) к общей сети.

Также ведется активная работа над увеличением объемов импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, что должно стать дополнительным «предохранителем» для стабильности украинской энергосистемы.

Отдельным пунктом совещания стал вопрос функционирования учебных заведений. Владимир Зеленский отметил, что ожидает предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов обучения на время действия чрезвычайной ситуации. Вероятно, речь идет о переводе части школ и университетов на дистанционную форму или введении длительных каникул, чтобы уменьшить энергопотребление в больших помещениях и обеспечить безопасность учеников во время возможных перебоев с теплоснабжением.

