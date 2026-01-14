закрыть
14 января 2026, среда, 21:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации

  • 14.01.2026, 21:07
В энергетике Украины вводится режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщил Зеленский.

В энергетической отрасли Украины будет официально введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и территориальных общин назначен новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особое внимание сейчас приковано к ситуации в Киеве, где последствия систематических российских атак и существенное ухудшение погодных условий создали критическую нагрузку на сети, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Для стабилизации ситуации президент определил несколько ключевых шагов:

Создание постоянного штаба: в Киеве создадут специальный координационный центр, который будет работать в круглосуточном режиме для оперативного управления энергообеспечением города.

Международная поддержка: чиновники должны максимально активизировать переговоры с международными партнерами для получения дефицитного энергетического оборудования.

Дерегуляция подключений: Кабинет министров обеспечит упрощение всех бюрократических процессов по присоединению резервного оборудования (генераторов, когенерационных установок и т.д.) к общей сети.

Также ведется активная работа над увеличением объемов импорта электроэнергии из стран Европейского Союза, что должно стать дополнительным «предохранителем» для стабильности украинской энергосистемы.

Отдельным пунктом совещания стал вопрос функционирования учебных заведений. Владимир Зеленский отметил, что ожидает предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов обучения на время действия чрезвычайной ситуации. Вероятно, речь идет о переводе части школ и университетов на дистанционную форму или введении длительных каникул, чтобы уменьшить энергопотребление в больших помещениях и обеспечить безопасность учеников во время возможных перебоев с теплоснабжением.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип